Stiri pe aceeasi tema

- Doua aeronave de transport C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane au efectuat miercuri un zbor pe ruta Hatay, Turcia - Otopeni, pentru aducerea acasa a primei echipe RO-USAR, a medicilor si asistentilor SMURD. Impreuna cu ei revine și personalul specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi…

- O parte dintre salvatorii romani trimisi in Turcia se intorc in tara miercuri, cu doua aeronave militare. ”Doua aeronave de transport C-27J Spartan, ale Fortelor Aeriene Romane, executa, miercuri, 15 februarie, o misiune de transport aerian pe ruta Hatay, Turcia – Otopeni, pentru intoarcerea acasa a…

- Potrivit sursei citate, lor li se alatura personalul specializat in misiuni de cautare-salvare, alaturi de echipa canina, dislocata in data de 6 februarie, in Turcia.Prima aeronava va ateriza in jurul orei 23:15.Echipa RO-USAR va fi intampinata, la Baza 90 Transport Aerian de la Otopeni, de premierul…

- Secretarul de stat, seful DSU Raed Arafat a declarat, miercuri, la Guvern, ca in acest moment, in Turcia sunt, cel putin din partea echipelor oferite prin Mecanismul de Protectie civila europeana, aproape 5.000 de salvatori si 200 de caini si a precizat ca echipele de cautare si salvare din Romania…

- Alti 13 cetateni romani vor fi adusi in tara din Turcia cu o aeronava militara, in seara de marti, informeaza Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Potrivit Ministerului roman al Apararii, din grup fac parte o mama cu doi copii, precum si noua studenti si profesorul coordonator. Ei au fost imbarcati…

- In urma dezastrului din Turcia, autoritațile romane s-au mobilizat rapid, astfel ca, o echipa formata din 58 de membri, dintre care, mai mulți medici, asistenți UPU-SMURD, ofițeri DSU și echipe de cautare-salvare caini au ajuns aseara in Adana, Turcia, pentru a-i ajuta pe omologii turci in gestionarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a dispus ca acestia sa fie preluati la bordul aeronavei care va transporta echipele de salvatori romani catre Turcia. O echipa de sprijin complexa formata din 58 de persoane va fi trimisa in Turcia, a anuntat Departamentul pentru Situatii de Urgenta. Cetațenii romani au solicitat,…

- Vacanța in Turcia 2023: O noua taxa turistica va majora prețul concediilor anul acesta Vacanța in Turcia 2023: O noua taxa turistica va majora prețul concediilor anul acesta Romani și turiștii care vor sa-și petreaca concediul in Turcia vor plati de la 1 ianuarie 2023 o taxa suplimentara de 2% in hoteluri,…