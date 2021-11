Stiri pe aceeasi tema

- Peste 8 mii de cazuri noi de COVID-19 in Romania Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 8.268 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 483 de decese, dintre care 20 anterioare…

- Romania transfera pacienți cu forme grave de COVID in Germania. Este vorba despre șase pacienți in stare critica, intubați, stabili, aflați in unitați sanitare din București care necesita tratament de specialitate in secții de anestezie și terapie intensiva.

- O delegație medicala de la Ministerul Apararii din Germania a ajuns vineri in Romania și evalueaza cazurile grave de pacienți Covid aflate in unitațile de primiri urgențe. „Astazi a sosit o delegație de la Ministerul Apararii din Germania, o delegație medicala, care are ca sarcina evaluarea…

- Astfel, armata Germana, Bundeswehr, va trimite in Romania 4 medici. Avionul german cu cadrele medicale la bord ar urma sa aterizeze, astazi, la București, in jurul orei 11:30, relateaza G4Media.ro.Specialiștii germani vor decide zilele urmatoare daca vor fi transferați pacienți romani in stare grava,…

- ,,Cu profund regret și durere in suflet anunțam trecerea in neființa a colegei noastre, dr. Raluca Olaru, șef laborator analize medicale la Spitalul CFR, vicepreședinte la Uniunea Sindicala SANITAS CFR și membru in Comisia de Medici a Federației SANITAS, care a pierdut lupta cu virusul ucigaș.Suntem…

- Astfel, armata Germana, Bundeswehr, va trimite in Romania 4 medici. Avionul german cu cadrele medicale la bord ar urma sa aterizeze, astazi, la București, in jurul orei 11:30, relateaza G4Media.ro.Specialiștii germani vor decide zilele urmatoare daca vor fi transferați pacienți romani in stare grava,…

- Austria va deveni vineri a treia țara europeana care preia pacienți COVID din Romania, dupa Ungaria și Polonia, a anunțat ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila. De asemenea, doua echipe de medici din Danemarca vor veni la Institutul Matei Balș din București, pentru a ingriji pacienți aflați…

- Șase paturi sunt libere, vineri, in secțiile de Terapie Intensiva din țara, dar niciunul nu este in București. Conform datelor existente in aplicația alerte.ms, in Romania sunt ocupate 1.391 de paturi ATI. La nivel național sunt libere șase paturi ATI pentru pacienții bolnavi de COVID-19,…