Prima echipă de gaming a Samsung, formată doar din fete Aparent un domeniu dominat doar de baieți, se pare ca gamingul este o pasiune și pentru fete. Samsung Romania a ales fetele care vor face parte din echipa de gaming GRLpower. Echipa este formata exclusiv din fete. Sunt cinci creatoare de conținut de gaming din Romania care urmeaza sa faca parte din proiectul GRLpower al Samsung. Fetele au fost alese printr-un concurs care s-a desfașurat in perioada 5 octombrie și 2 noiembrie 2020. Competiția a fost stransa, caștigatoarele fiind alese dupa niște crietrii stricte. A contat originalitatea clipurilor inscrise, felul in care streamerii au performat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

