Prima Dragoste lanseaza versiunea acustica a piesei Din partea ta: Voiam din tot sufletul ca el sa o auda

I-a dedicat in totalitate o piesa, fara ca el sa știe. Prima Dragoste lanseaza joi, 27 ianuarie, versiunea acustica a piesei „ Din partea ta”. Filmata intr-un decor de poveste, la MARe (Muzeul de Arta Recenta din București), artista iși canta durerea din suflet in stilul specific. „ Cand am scris piesa asta, voiam din tot sufletul sa o auda el, sa știe ce simt, ceea ce s-a și intamplat. Uram și adoram in același timp acest cantec. Prima dragoste mea a fost muzica. De la 4 ani fac muzica. Am inceput sa scriu cantece, dupa ce am suferit din cauza prima iubiri “, povestește Prima Dragoste. In varsta…