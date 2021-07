Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU este "profund socat" de asasinarea, miercuri, a sefului statului haitian Jovenel Moise, a declarat presedintele sau in exercitiu, ambasadorul francez Nicolas de Riviere, in timp ce seful diplomatiei europene Josep Borrell si-a exprimat preocuparea privind riscul unei "spirale…

- Președintele din Haiti, Jovenel Moise, a fost asasinat in reședința sa privata. Soția lui a fost, de asemenea, ranita in cadrul atacului. Asasinii nu au fost inca identificați, relateaza Reuters.

- Un grup de persoane neidentificate a atacat în noaptea de marți spre miercuri reședința privata a președintelui haitian Jovenel Moise și l-au împușcat mortal, a anunțat premierul interimar Claude Joseph, citat de Reuters.Acesta a fost asasinat dupa un raid al unei bande înarmate…

- Cel puțin o persoana a murit și alte zeci sunt date disparute dupa ce o cladire cu 12 etaje din Miami, Florida, s-a prabușit. Președintele Joe Biden a declarat ca este vorba despre o stare de urgența. În jur de 99 de persoane sunt cautate, fiind înca neclar câți oameni se aflau în…

- Doua persoane au fost ucise si alte cel putin 20 au fost ranite duminica, dupa ce trei barbati au tras asupra multimii adunate in fata unei sali de concerte din Miami, Florida (SUA), a anuntat politia locala, informeaza AFP si Reuters, conform Agerpres. „Potrivit anchetatorilor, sala gazduia un eveniment…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…