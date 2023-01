Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna ucraineanca Olena Zelenska i-a indemnat marti, la Forumul Economic Mondial (WEF) de la Davos, in Sala Mare a Palatului Congreselor, pe participanti - ministri si mari patroni - sa se uneasca pentru a pune capat razboiului rus din Ucraina. Zelenska a venit personal in statiunea din Alpii…

- Anuntul a fost facut marti, 17 ianuarie, de presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-un discurs rostit in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, informeaza Agerpres, care citeaza AFP si DPA."Sprijinul neclintit pe care noi il aducem Ucrainei nu va cunoaste nicio relaxare. Indiferent…

- Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, a primit-o luni la Palatul Elysee pe Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei. Foarte elegante și zambitoare cele doua au intrat in Palatul Elysee dupa o scurta ședința foto. Cele doua Prime Doamne au discutat despre un ajutor imediat pe timpul iernii pentru Ucraina,…

- Prima Doamna a Frantei, Brigitte Macron, a primit-o luni la Palatul Elysee pe Olena Zelenska, Prima Doamna a Ucrainei, cu care a discutat despre ajutorul pentru reconstructia de spitale in aceasta tara in razboi si despre primirea de copii in Franta, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii…

- Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, a declarat intr-un interviu pentru BBC ca ucrainenii vor rezista iernii grele care vine, in ciuda frigului și a intreruperilor de curent provocate de atacurile rușilor, și a subliniat ca „fara victorie nu poate exista pace”.

- Sotia presedintelui ucrainean Olena Zelenska a comunicat sambata, prin legatura video, publicului de la Targul de carte de la Frankfurt ca rolul pe care il are o obliga sa spuna adevarul despre ororile cu care se confrunta zilnic ucrainenii, transmite dpa. “Luptam pentru vietile noastre”, a spus ea…