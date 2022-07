Prima doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, aflata in vizita in SUA, a rostit miercuri o vibranta pledoarie in fata Congresului american pentru livrarea mai multor arme tarii sale, care sa o ajute sa lupte impotriva invaziei ruse, relateaza AFP. „Suntem recunoscatori prezentei SUA alaturi de noi in acest razboi”, a afirmat Olena Zelenska, potrivit unei traduceri live a cuvintelor sale, „dar razboiul nu s-a terminat”. „Va cer mai multe arme pentru a putea proteja casele fiecaruia si dreptul de a prinde dimineata in viata in acele case”, a spus ea. „Ajutati-ne si vom repurta impreuna o mare victorie!”,…