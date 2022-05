Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a SUA, venita ieri in Romania, in prima parte a unei deplasari de patru zile pe care o efectueaza in tara noastra si Slovacia pentru a sublinia angajamentul Statelor Unite pentru refugiatii ucraineni, le-a facut o surpriza militarilor americani de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu. Avionul…

- Prima Doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a ajuns ieri in Romania. Prima vizita a avut loc in Baza Aeriana Mihail Kogalniceanu MK din Romania, unde s a intalnit cu conducerea militara a SUA si a NATO. Astazi, 7 mai, Jill Biden va participa la un briefing despre eforturile umanitare din…

- Jill Biden, soția președintelui american, a ajuns vineri pentru a doua oara in Romania. Este o vizita importanta atat din punct de vedere diplomatic, cat și umanitar. In prima zi a vizitei sale in Romania, prima-doamna a Statelor Unite s-a dus mai intai la baza militara de la Mihail Kogalniceanu, unde…

- Prima doamna a Statelor Unite ale Americii, Jill Biden, a servit cu mancare militarii americani din Baza Mihail Kogalniceanu, vineri, dupa sosirea ei in Romania. Jill Biden se afla in vizita in Romania pentru a cunoaște americanii din Baza SUA, dar și pentru a se intalni cu refugiații ucraineni. Jill…

- Jill Biden, soția lui Joe Biden, a ajuns vineri in Romania in jurul orei 17.00. Ea a aterizat cu avionul la baza militara de la Mihail Kogalniceanu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Prima Doamna a SUA, Jill Biden, vine in Romania, vineri, in cea de-a doua vizita oficiala in tara noastra. Prima vizita a avut loc in 2014, cand s-a aflat in Romania alaturi de sotul ei, Joe Biden, la acea vreme vicepresedinte al Statelor Unite. Prima Doamna ii viziteaza, vineri, pe soldatii americani…

- Prima Doamna a Statelor Unite, soția președintelui SUA, vine in vizita in Romania. Soția președintelui Joe Biden, Jill Biden, urmeaza sa efectueze o vizita in Romania și Slovacia. Jill Biden va ajunge in Romania la data de 6 mai, apoi va merge in Slovacia. Președintele Joe Biden nu-și va insoți soția…

