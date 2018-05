Prima Doamna a Frantei are un bodyguard SEXY. Iar Macron este,…

Prima Doamna a Frantei are un bodyguard SEXY. Iar Macron este, se pare, foarte gelos Brigitte Macron a fost pazita in timpul vizitei oficiale din Statele Unite ale Americii de mai multi bodyguarzi, printre acestia si un tanar foarte chipes, ce poate rivaliza, la capitolul frumusete, cu mari actori de la Hollywood. Acesta este aproape tot timpul in preajma Primei Doamne a Frantei, iar sotul acesteia, Emmanuel Macron pare a fi foarte gelos din pricina insistentei sotiei sale de a-l avea angajat. Brigitte devine astfel celebra nu doar ca cea mai stilata Prima Doamna a momentului, ci si cea care are…