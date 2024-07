Prima doamna a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost interogata de procurori cu privire la acuzațiile de manipulare a acțiunilor și de corupție legate de o geanta de lux in valoare de 2.200 de dolari, transmite agenția Yonhap. Interogatoriul, care a durat 12 ore, a venit in contextul in care opoziția a solicitat o ancheta speciala asupra primei doamne pentru ca a acceptat o geanta Dior, incalcind