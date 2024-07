Stiri pe aceeasi tema

- Prima-doamna a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost interogata de procurori cu privire la acuzațiile de manipulare a acțiunilor și de corupție legate de o geanta de lux in valoare de 2.200 de dolari.

- Prima doamna a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost interogata de procurori cu privire la acuzațiile de manipulare a acțiunilor și de corupție legate de o geanta de lux in valoare de 2.200 de dolari, transmite agenția Yonhap. Interogatoriul, care a durat 12 ore, a venit in contextul in care opoziția…

- Prima doamna a Coreei de Sud, Kim Keon Hee, a fost interogata de procurori cu privire la acuzatiile de manipulare a actiunilor si de coruptie legate de o geanta de lux in valoare de 2.200 de dolari.

- Marcel Ciolacu a propus amanarea din ordonanța de urgența a prevederilor privind testarea anti-drog a șoferilor. Amanarea masurilor vine dupa scandalul din ultimele zile in care inclusiv medicii legiști au acuzat ca noile prevederi pot duce la abuzuri ale Poliției. Premierul Marcel Ciolacu a avut o…

- Virginia Oliver, renumita ca fiind cea mai batrana pescara de homari din Maine, continua sa sfideze așteptarile legate de varsta, inscriindu-se pentru cel de-al 95-lea an in care trage capcane pentru homari. Oliver, care și-a inceput cariera la frageda varsta de 8 ani, lucrand alaturi de tatal și de…

- Sustinatorii PSD si PNL s-au luat la bataie in comuna Belciugatele din judetul Calarasi. Scandalul a avut loc in strada, in satul Mariuta. In scandal au fost implicati, pe de o parte, actualul primar, Mihai Gurlui, fratele acestuia, care detine functia de viceprimar si sustinatorii celor doi, de la…

- Un preot din Iași și-a pus tot satul in cap din cauza comportamentului bizar. ”Parintele” a ales sa paraseasca localitatea alaturi de amanta, insa a fost confruntat de oameni. Scandalul a pornit cand preotul a decis sa isi abandoneze biserica in care a slujit atatia ani. Doar ca nu a plecat singur,…

- USR a depus, joi dimineata, o plangere la DIICOT impotriva primarului Cristian Popescu Piedone si a „grupului infractional care a acaparat Primaria Sectorului 5”. USR acuza ca ”in jurul lui Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL la Primaria Generala a Capitalei, exista zeci de rude si membri de partid…