Prima dezbatere despre PUG-ul Craiovei, publică, dar fără public Prima dezbatere publica din cadrul procesului de consultare a populatiei privind Planul Urbanistic General (PUG) al Craiovei a avut loc joi, online, pe platforma ZOOM, cu participarea specialistilor din domeniu, reprezentanti ai autoritatilor locale si ai unor reprezentanti ai organizatiilor non-guvernamentale interesate de subiect. Dupa ce am urmarit discutiile de pe canalul Youtube, am ramas cu senzatia ca Primaria Craiova are un mod cu totul aparte de a interpreta notiunea de dezbatere publica. Dezbatere realmente participativa? Mai asteptam Dezbaterea a avut loc intr-un cadru restrans, fara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

