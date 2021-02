Prima Development Group va finaliza 640 de apartamente în 2021 în București și Oradea Prima Development Group, cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea, v-a finaliza, in 2021, 640 de apartamente in București și Oradea, precum și consolidarea extinderii pe piața imobiliara din Capitala cu proiecte noi care vor insuma peste 2.500 de apartamente. Compania este unul dintre cei mai activi dezvoltatori din Romania, dupa numarul de unitați rezidențiale livrate in fiecare an și are in prezent 10 proiecte in derulare. In București Prima Development Group semneaza in acest moment doua ansambluri rezidențiale, iar din strategia grupului pentru 2021 face parte continuarea extinderii in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

