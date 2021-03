Prima Development Group demarează construcția unui proiect rezidențial cu 1.226 de apartamente în Oradea Dezvoltatorul imobiliar oradean Prima Development Group a demarat lucrarile la proiectul rezidential Arena Residence, conceput a fi cel mai mare ansamblu rezidențial construit vreodata in Oradea. Lucrarile au inceput in luna ianuarie a acestui an și urmeaza a fi finalizate in anul 2024, iar nvestitia totala se ridica la 65 de milioane de euro Ansamblul rezidential va dispune de 1.226 de apartamente cu 2, 3 și 4 camere, cu suprafețe cuprinse intre 40 și 100 mp, dar și de apartamente de tip penthouse. „Am gandit proiectul Arena ca fiind unul unic, care sa satisfaca nu numai exigențele celor care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

