- Prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, și-a dat demisia din funcție marți, dupa un mandat de 2 ani și 5 luni, motivându-și alegerea de faptul ca ”Guvernul de care am fost susținut și care a susținut toate proiectele județului in ultimii doi ani și jumatate tocmai a fost demis”.…

- Prefectul de Vaslui Eduard Popica și-a anunțat „demisia de onoare” din funcție. Popica și-a comunicat decizia in ultima conferința de presa pe care a organizat-o marți dimineața. Anunțul lui Eduard Popica vine la o zi dupa investirea Guvernului Orban, care i-a luat locul celui condus de Viorica Dancila…

- De asemenea, el a mentionat ca se va gandi si daca se va inscrie din nou in PSD, partid din care a facut parte pana in momentul in care a fost numit prefect al judetului. 'Vreau sa fac public faptul ca astazi (marti n.r.) imi dau demisia din functia de prefect. Motivele sunt personale, dar ca sa…

- ULTIMA ORA… In urma cu cateva momente prefectul județului a anuțat ca a semnat demisia din funcția pe care o ocupa. Eduard popica a explicat ca motivele sunt personale, iar unul dintre acestea ar fa Guvernul care l-a susținut și sprijint in județul Valsui a fost demis. Popica a spus ca subprefectul…

- Parlamentarii PSD care au votat Guvernul Orban vor fi exclusi din partid, a anunțat Viorica Dancila. Intr-o declarație de presa susținuta la sediul PSD,la scurt timp dupa votul din Parlament, Dancila a avut un mesaj pentru noul Guvern. “Vom face cea mai dura opoziție!”, a spus Dancila. Ea a numit noul…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, va susține o declarație de presa, luni, de la ora 18, la sediul central al PSD, la sediul central al PSD, relateaza Digi24. Anunțul vine in contextul in care Guvernul premierului desemnat Ludovic Orban a primit votul de investitura din partea Parlamentului. Post-ul…

- stazi se voteaza Guvernul Orban! Pentru a bloca eventualele tradari, Viorica Dancila, președinte al Partidului Social Democrat, și liderii formațiunii au luat o masura radicala. Astfel, parlamentarii social-democrați le este interzisa prezența la votul din Parlament. In sala, vor fi, totuși, prezenți…

- ZVONURI… Sunt tot mai multe zvonuri, in ultimele zile, privind persoana care urmeaza sa fie desemnata de PNL pentru postul de prefect al judetului. Sa precizam, din capul locului, ca schimbarea actualului prefect, Eduard Popica, se poate face doar daca premierul actual, demis de Parlament, Viorica Dancila,…