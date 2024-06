Prima demisie după alegeri. „Îmi asum rezultatul alegerilor” Prima demisie Președintele USR, Catalin Drula, și-a dat demisia de la șefia USR. Acesta a spus ca a luat aceasta decizie in urma rezultatului „sub așteptari” pe care USR l-a obținut la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie. „Pentru mine, asumarea a fost un principiu de baza in intreaga mea viața. Imi asum rezultatul alegerilor de duminica, sub așteptarile noastre și ale celor care ne-au incredințat votul, și voi convoca, in cel mai scurt timp, alegeri in USR pentru un nou președinte al partidului. Avem oameni și lideri puternici care pot duce mai departe aceasta construcție. Ma gandesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

