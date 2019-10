Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a invins-o pe canadianca Bianca Andreescu in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen (China). AGERPRES (AS/editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Anda Badea)

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a invins-o pe canadianca Bianca Andreescu in trei seturi, 3-6, 7-6 (8-6), 6-3, luni, intr-un meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor, care are loc la Shenzhen...

- Simona Halep (28 de ani, nr. 5 WTA) și Bianca Andreescu (19 ani, nr. 4 WTA) s-au intalnit pentru prima data in cariera la ediția din 2019 a Turneului Campioanelor. Primul set al meciului a fost caștigat de jucatoarea de 19 ani dupa 39 de minute, scor 6-3. Al doilea a fost caștigat de Simona cu 7-6…

- Simona Halep (28 de ani), locul 5 WTA, si Bianca Andreescu (19 ani), a 4-a jucatoare de tenis a lumii, se or intalni, azi, la Shenzhen​, de la ora 14:00, in Grupa Violet a Turneului Campioanelor. Aceasta va fi prima confruntare directa dintre campioana de la Wimbledon și cea de la US Open.

- ​Simona Halep a declarat, vineri, dupa tragerea la sorti a grupelor Turneului Campioanelor, ca pentru ea faptul ca va înfrunta sportivele puternice din Grupa Violet în contextul în care revine dupa o accidentare reprezinta o mare provocare, potrivit News.ro. “Este o grupa…

- Canadianca de origine romana Bianca Andreescu a recunoscut ca "a admirat-o" pe Simona Halep, fostul lider mondial al tenisului feminin, una din adversarele sale din Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), ce va avea loc la Shenzhen (China) in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, scrie…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep va juca luni primul sau meci din Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals) de la Shenzhen (China), contra jucatoarei canadiene de origine romana Bianca Andreescu, potrivit WTA. Partida Halep (28 ani, 5 WTA) - Andreescu (19 ani, 4 WTA), o premiera, va…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost repartizata in Grupa Violet a Turneului Campioanelor (WTA Finals), care va avea loc la Shenzhen (China), in perioada 27 octombrie - 3 noiembrie, alaturi de...