Stiri pe aceeasi tema

- Lora a vorbit despre trecutul sau, mai exact despre perioada adolescenței, o perioada destul de zbuciumata pentru artista in care, deși știa ce-și dorește, nu putea pune in aplicare. Lora, in varsta de 36 de ani, iși dorea de mica sa devina cantareața, insa artele erau interzise pe lista preferințelor…

- Dupa ce i-a dat unfollow Biancai Dragușanu atat pe Instagram, cat și pe Facebook, Tristan Tate a transmis un mesaj la scurt timp dupa ce Cancan, site-ul nr. 1 din Romania, v-a dezvaluit cum s-a razbunat prezentatoarea pe milionarul englez, dupa ce și-au spus: “Adio!”. Britanicul a lasat la vedere și…

- Dupa ce in ultima vreme au inceput sa circule tot mai des zvonurile conform carora Bianca Dragușanu și Tristan Tate s-au desparțit, realizatorul TV de la Antena Stars a confirmat ca intre cei doi nu mai este nimic. Botezatu a mai spus ca desparțirea dintre cei doi este una definitiva și ca…

- Bianca Dragușanu și Tristan Tate și-au spus adio. Relația lor a fost de foarte scurta durata. Prezentatorul Razvan Botezatu a afirmat, la Antena Stars, ca Bianca Dragușanu și amorezul ei plin de bani, Tristan Tate, nu mai formeaza un cuplu. Razvan Botezatu este unul dintre cei mai buni prieteni ai Biancai…

- Tristan Tate si fratele sau, Andrew, au fost somati de autoritatile din Sacele, localitate unde cei doi au o firma, sa plateasca darile catre stat, scrie SpyNews. Bianca Dragusanu, CLIPE DE COSMAR. Tristan Tate, umilit de 10 barbati intr-un club. "Au varsat bautura pe ei si i-au luat la misto..."…

- Tristan Tate a reacționat dur dupa declarațiile facute de presupusa logdnica, Mia. Dezvaluirea a fost facuta de Razvan Botezatu in cadrul emisiunii de la Antena Stars. El este și foarte bun prieten cu Bianca Dragușanu. Mia, una dintre tinerele care au facut parte viața sportivului, a oferit declaratii…

- Britanicul milionar și Bianca Dragușanu s-au bucurat de un weekend romantic la malul Marii Negre, unde au fost surprinși sarutandu-se cu patos. Revenit in București, Tristan Tate a facut o marturisire exploziva care are legatura cu escapada de pe litoralul romanesc. Mesajul lui a starnit controverse…