- Politia si Jandarmeria sunt pregatite sa intervina cu dispozitive speciale, in cazul unor eventuale incidente care ar putea avea loc la priveghiul liderului clanului Duduianu, Emi Pian, si neaga totodata ca ar fi distribuit masti numerosilor participanti prezenti la vila acestuia din Rahova. Potrivit…

- Florin Mototolea (39 de ani), zis Emi Pian, unul dintre liderii clanului Duduianu, a murit in noaptea de luni spre marți, in urma unei incaierari cu Ciprian Napy, fiul lui Napy – lider al gruparii Rinu.Dumitru Coarna, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual…

- In timp ce familia aștepta acasa trupul neinsuflețit al lui Emi Pian, interlopul care a avut parte de o moarte violenta, familia criminalului era scoasa pe furiș din țara, de frica razbunarii clanului Duduianu. Represalii se pare ca au avut loc imediat dupa crima. Casa unuia dintre liderii clanului…

- Drama imensa in clanul Duduianu. Fiica lui Emi Pian, Izabela, urma sa faca nunta in acest weekend. Maneliștii care urmau sa ii cante la fastuoasa petrecere, vor canta acum la inmormantarea tatalui ei. Detalii in exclusivitate. Fiica lui Emi Pian urma sa se marite in weekend Detalii cutremuratoare ies…

- Conform informațiilor primite de la anchetatori, dupa derularea evenimentelor din noaptea de luni spre marți, evenimente ce au dus la decesul fostului lider al clanului ”Duduienilor”, principalul suspect in aceasta speța ar fi Ciprian Napy, fiul unui al interlop, liderul gruparii interlope ”Rinu”, ce…

- Lovitura de teatru in cazul care a pus Bucureștiul in alerta! Dupa ce Florin Mototolea, zis Emi Pian, unul dintre capii clanului Duduianu, a fost ucis in Sectorul 6 al Capitalei, s-a aflat ca faptuitorul este membru al clanului Rinu, care activeaza in zona podului Colentina.Inițial s-a spus ca Ciprian…

- Florin Salam a lansat o melodie dedicata lui Emi Pian, interlopul ucis luni dimineața in timpul unui joc de barbut, in sectorul 6 din Capitala. Melodia a strans 50.000 de vizualizari in doar doua ore de la lansare. Presupusul ucigas al lui Emi Pian, frate de cruce cu fratele victimei! Toate…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea zis Emi Pian, a murit in aceasta dimineața, dupa ce a fost implicat intr-un scandal care a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei, a transmis Digi 24. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 3.00, iar cand au ajuns la fața locului au identificat mai mulți oameni…