Ultimul termen al procesului privind extradarea din Bulgaria a fostului ministru al Turismului Elena Udrea, care are de executat in Romania o condamnare de 6 ani de inchisoare, se va desfasura vineri la Curtea de Apel din Sofia.

Elena Udrea, condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute" și aflata in arest in Bulgaria, va afla vineri daca judecatorii bulgari o vor extrada in Romania pentru a-și executa pedeapsa. Ea a susținut miercuri, la Curtea de Apel de la Sofia, ca se fac presiuni…

Elena Udrea - condamnata definitiv, in 7 aprilie, la șase ani de inchisoare in dosarul „Gala Bute" și aflata in arest in Bulgaria, dupa ce a incercat sa fuga din țara - ar urma sa afle miercuri daca va fi adusa in Romania pentru a fi incarcerata. Decizia va fi luata de Curtea de Apel de la Sofia.

Curtea de Apel din Sofia a decis o noua amanare in cazul Elenei Udrea pentru data de 3 iunie. Fostul ministru a spus la ieșirea de la instanța ca „este arestata ilegal de 40 de zile".

Curtea de Apel din Sofia a amanat marti audierea in cazul de extradare a Elenei Udrea, fostul ministru al turismului din Romania, pana pe 18 mai, dupa ce unul dintre avocatii ei nu a reusit sa ajunga la tribunal din cauza unei probleme medicale, iar Udrea a cerut ca noi dovezi sa fie luate in considerare…

Elena Udrea va mai sta cateva zile in arest in Bulgaria. Curtea de Apel din Sofia a amanat, marți, decizia privind cererea de extradare a fostului ministru. Magistrații bulgari se vor pronunța pe 18 mai in cazul Elenei Udrea, aceasta fiind a doua amanare.

Curtea de Apel București, aflata pe final de judecata in mega-dosarul de corupție al Elenei Udrea privind valiza cu bani pretins primita de la omul de afaceri Bogdan Buzaianu in cazul Hidroelectrica, verifica luni informațiile primite de la instanțele de la Sofia, care țin in arest fostul ministru.

Judecatorii bulgari au dat decizia in cazul Elenei Udrea. Fostul Ministru va fi extradat in Romania. Soluția judecatorilor poate fi atacata insa cu recurs la Curtea de Apel din Sofia.