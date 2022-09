Stiri pe aceeasi tema

- Moartea dragei mele mame, Majestatea Sa Regina, este un moment de mare tristete pentru mine si pentru toti membrii familiei mele", a transmis, intr-un comunicat oficial, noul suveran al Marii Britanii. "Deplangem moartea celui mai pretuit suveran si a mult iubitei mame. Stiu ca pierderea ei va fi profund…

- In momentul in care regina Elisabeta a II-a a murit, tronul a trecut imediat și fara ceremonie la moștenitor, Charles, fostul Prinț de Wales. Noul rege va fi cunoscut oficial sub numele de Regele Charles al III-lea, a fost confirmat oficial, anunța BBC. Charles, 73 de ani, este cea mai in varsta persoana…

- Charles, print de Wales, a devenit regele Marii Britanii dupa ce mama sa, regina Elisabeta a II-a, "a murit in pace" la resedinta sa de la Balmoral, joi, in cursul dupa-amiezii, conform unui anunt al Palatului Buckingham, transmite DPA.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a murit joi, 8 septembrie 2022, la varsta de 96 ani, la castelul Balmoral din Scoția. Joi, dupa pranz, presa din Regat a anunțat ca Elisabeta a II-a este sub supraveghere medicala la reședința din Balmoral, Scoția “In urma unei evaluari suplimentare in aceasta…

- Regina Elisabeta a II-a, cel mai longeviv monarh al Marii Britanii, a murit la Balmoral, la varsta de 96 de ani, dupa ce a domnit 70 de ani.Familia ei s-a adunat la moșia ei din Scoția, dupa ce ingrijorarile au crescut cu privire la sanatatea ei joi devreme, scrie BBC.Regina a ajuns pe tron ​​in 1952…

- In ultima perioada, regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a fost nevoita sa renunțe la unele activitați și intalniri din cauza starii sale de sanatate. De-a lungul timpului, suveranul a avut mai multe internari in spital și chiar intervenții chirurgicale, scrie CNN. Suverana a avut in ultimii ani…

- Medicii Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii spun ca sunt „ingrijorați pentru sanatatea Majestații Sale”, potrivit unui comunicat transmis de Palatul Buckingham și preluat de presa din Regatul Unit.

- Ce titlu va avea Kate Middleton dupa moartea Reginei Marii Britanii Kate Middleton ar putea fi noua Prințesa de Wales, titlu pe care l-a purtat candva regretata Lady Diana. Asta bineințeles, atunci cand Regina Elisabeta a Marii Britanii nu va mai fi. Se pare ca actuala soție a Prințului Charles, Camilla…