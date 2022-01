Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul sarb de tenis Novak Djokovic se afla pe lista sportivilor care s-au inscris la turneul de tenis organizat la Dubai, in Emiratele Arabe Unite, țara care nu impune nicio restricție de intrare persoanelor care nu sunt vaccinate impotriva COVID-19, informeaza news.ro citand presa spaniola. Liderul…

- Expulzat din Australia dupa ce i-a fost anulata viza, Novak Djokovic se afla pe lista sportivilor care vor participa la turneul de categorie "ATP 500" de la Dubai, programat în perioada 14-26 februarie, informeaza mundodeportivo.es.Djokovic va putea intra normal în Emiratele…

- Marian Vajda, unul dintre antrenorii lui Novak Djokovic, susține ca liderul mondial a fost extrem de afectat psihic de expulzarea din Australia, dar ca acesta este puternic mental și își va reveni."A fost extrem de afectat din punct de vedere psihic. Dar, din fericire, Novak este…

- Liderul mondial Novak Djokovic va acționa in judecata Guvernul Australiei, dupa ce a fost subiectul unui scandal fara precedent in lumea tenisului. Sarbul a fost expulzat recent din țara de la antipozi, dupa ce nu a prezentat dovada ca s-a vaccinat impotriva Covid. Chiar daca judecatorii din Australia l-au…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, expulzat din Australia dupa ce autoritatile din aceasta tara au decis sa-i anuleze viza, a aterizat luni la pranz la Belgrad, informeaza agentia EFE, potrivit Agerpres. Sportivul, in varsta de 34 ani, considerat un erou in Serbia, a ajuns in capitala…

- Novak Djokovic a aterizat in zorii zilei de luni la Dubai, dupa ce a fost expulzat din Australia, in urma anularii vizei sale de catre autoritatile din aceasta tara, a constatat un ziarist AFP, care a calatorit in acelasi avion cu tenismanul sarb. Liderul clasamentului ATP a coborat din avion cu doua…

- Principalul argument folosit de Novak Djokovic pentru obține o scutire și a putea participa la Australian Open, deși nu este vaccinat, este faptul ca a fost infectat cu Covid-19 in a doua jumatatea a lunii decembrie. Publicația germana der Spiegel afirma insa ca testele efectuate de sportivul sarb prezinta…

- Avocații lui Novak Djokovic susțin ca tenismenul a fost testat pozitiv cu COVID pe 16 decembrie 2021, motiv pentru care ar avea dreptul sa intre in Australia. Potrivit The Mirror, la o zi dupa acea data, sportivul apare fost fotografiat in Serbia la un eveniment cu zeci de copii. Novak Djokovic, liderul…