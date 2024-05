Stiri pe aceeasi tema

- Zeljko Kopic, antrenorul croat al lui Dinamo, nu mai vrea sa tremure la retrogradare, ci sa fie in primele opt din Superliga. Pana la fixarea unui director sportiv, va incerca sa se implice pentru convingerea unor jucatori sa continue, cazurile lui Velkovski și Pavicic. E posibil sa mai aduca și alți…

- Dinamo a reușit menținerea in SuperLiga dupa barajul caștigat cu scorul general de 2-0 in fața celor de la Csikszereda, dar antrenorul Zeljko Kopic nu este sigur ca va continua pe banca tehnica.

- Zeljko Kopic a vorbit intr-un interviu recent despre problemele care ard acum la Dinamo. El a transmis un mesaj clar pentru jucatori și suporteri, inainte de meciul crucial cu U Cluj. Antrenorul, in varsta de 46 de ani, continua sa creada orbește in faptul ca va salva echipa de la retrogradare. A trecut…

- Dinamo - Voluntari 1-1. Zeljko Kopic (46 de ani), tehnicianul „cainilor”, a facut analiza jocului la conferința de presa și a parut extrem de resemnat, lipsit de idei. Croatul a preluat-o pe Dinamo intr-un moment extrem de complicat și nu a reușit sa o „resusciteze”, iar clubul este aproape de a doua…

- Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a venit descumpanit in fața jurnaliștilor, dupa 1-2 cu FC Botoșani. El nu și-a criticat jucatorii, dar a admis ca „o sa fie foarte greu”. Dinamo a pierdut la Botoșani in prelungiri, 1-2, urmarea unui gol inscris de Sebastian Mailat (90+1). Pentru antrenorul „cainilor”,…

- Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, a marturisit ca este obligat sa produca modificari in formula de start in perspectiva etapelor cu FC Botoșani (marți) și FC Voluntari (vineri). Partida din Moldova este de importanța maxima Dinamo este sub presiune maxima, mai sunt patru etape de jucat in play-out,…

- UTA Arad a primit aceeași sancțiune precum Dinamo, dupa incidentele de la meciul de pe „Arcul de Triumf”. Aradenii nu vor juca cu spectatori pe teren propriu in urmatoarele patru etape, iar președintele Alexandru Meszar, a oferit prima reacție dupa aceasta decizie a Comisiei de Disciplina. Meszar a…

- Dinamo a pierdut la Sibiu, 0-3 cu Hermannstadt, o ia, din nou, de la capat, pe drumul greu pentru evitarea retrogradarii. Zeljko Kopic nu i-a lasat liberi pe jucatori acum, imediat dupa meci, urmeaza antrenamente intense la Saftica, abia in week-end jucatorii au pauza. Croatul ramane fidel filosofiei…