- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna august 2022, suma autorizata la plata fiind in valoare…

- In anul curent, 25 de agricultori au depus dosare de subvenționare a investițiilor in energia verde. Proiectele ciștigatoare vor fi anunțate dupa data de 30 octombrie. Guvernul acopera jumatate din investițiile antreprenorilor in sisteme de energie verde prin citeva programe de stat, inclusiv prin subvenții…

- Executivul acopera jumatate din investițiile antreprenorilor in sisteme de energie verde prin citeva programe de stat, inclusiv prin subvenții acordate de Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA). Pentru a sprijini reducerea consumului de energie si a micșora costurile de producere,…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, prin Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA), efectueaza plata ajutorului de stat in sectorul creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plata aferente serviciilor prestate in luna Iulie 2022. Suma autorizata la plata este in valoare…

- Veste buna pentru fermierii care așteapta avansul din subvențiile achitate de Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), din 16 octombrie. Producatorii agricoli care au depus o cerere eligibila pentru subvenții vor intra la plata chiar daca au fost in eșantionul de control. Fermierii…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) informeaza ca a finalizat procedura de recepționare a cererilor de solicitare a compensarii accizei la motorina facturata pina la data de 30 iunie 2022. Astfel, pina la data de 15 august curent, AIPA a recepționat 2 112 cereri de solicitare a…