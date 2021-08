Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins marti o cerere a 672 de pompieri profesionisti si voluntari impotriva vaccinarii lor obligatorii contra COVID-19 in Franta, a anuntat miercuri CEDO, potrivit AFP și Agerpres. "Curtea a apreciat ca aceste cereri sunt in afara domeniului de aplicare…

- 13 copii, cu varste curpinse intre 11 și 18 ani, dar și un supraveghetor, au fost depistați cu COVID-19, dupa ce au fost intr-o tabara din Alba. Potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP), in perioada 2-19 august au fost depistate 14 cazuri pozitive de COVID-19 care au legatura cu o tabara organizata…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu recomanda administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19. Asta, deși state europene precum Germania sau Franța au anunțat ca au in vedere acest lucru. Reprezentanții Agenției spun ca nu exista suficiente date științifice care sa arate ca este…

- Trei angajati ai postului american de televiziune CNN au fost dati afara, dupa ce au mers la munca nevaccinati anti-Covid-19, a anunțat Jeff Zucker, presedintele CNN, care a precizat ca in companie toleranta este zero pentru asemenea situatii. Conducerea CNN a decis ca toți angajații care au lucrat…

- Zeci de suporteri ai naționalelor Franței și Elveției au petrecut impreuna, intr-un adevarat fair play, in Centrul Vechi al Capitalei, inaintea meciului din optimile de finala ale EURO 2020. Fanii s-au distrat, au baut impreuna, au cantat pe strada și la terase, in fața halbelor pline. Franța și Elveția…

- Banii care trebuiau folositi pentru modernizarea Spitalului Orsova au fost redirectionati de autoritatile locale pentru toalete publice si asfaltarea unui drum. Managerul spitalului este revoltat de decizia consilierilor. Asta dupa ce Primaria a redirecționat aproape 750.000 de lei pentru a instala…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat, joi seara, lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Marea Britanie continua sa ramana in zona roșie, in schimb Franța a trecut in zona galbena. Cei vaccinați contra Covid-19 nu trebuie sa stea in…

- Mai mult de jumatate dintre adolescenți nu vor sau nu s-au hotarat daca se vor vaccina anti-COVID, de frica reacțiilor adverse. Este concluzia unui sondaj realizat in randul elevilor. Consiliul Național al Elevilor a facut un sondaj in randul elevilor cu varste cuprinse intre 12-19 ani, iar din 3.334…