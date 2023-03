Primă de 15.000 lei la pensie pentru bugetarii din Educație Bugetarii din Educatie vor avea un statut special, iar salarizarea cadrelor didactice va fi una progresiva, avand la baza salariul mediu brut pe economie, a anunțat ministrul Educației, Ligia Deca, la prezentarea noilor legi ale educatiei. La incetarea contractului, salariul pe care il vor primi salariații poate sa ajunga pana la 15.000 de lei. ”In conformitate cu principiul importanței sociale a muncii, salarizarea intregului personal didactic de predare se realizeaza in mod progresiv, avand la baza salariul mediu brut pe economie din anul bugetar incheiat, in raport de funcție, studii, vechime… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

