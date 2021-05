Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, va avea o intalnire cu sindicatele din Complexul Energetic Oltenia, pe tema creșterilor salariale. Liderii de sindicat din Complexul Energetic Oltenia se intalnesc miercuri cu Virgil Popescu, ministrul Energiei. Se va discuta pe tema creșterilor de salarii la Complexul…

- Incep negocierile pentru salarii la Complexul Energetic Oltenia. Prima ședința a Comisiei de negociere este programata la ora 12.00, la Targu Jiu. Vor participa liderii organizațiilor sindicale și ai celor patru federații reprezentative. Este vorba de Federația Naționala Mine Energe, Federația Sindicatelor…

- Debuteza negocierile pentru creșteri de salarii la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Saptamana aceasta va avea loc prima ședința a Comisiei de Negociere dintre sindicate și administrație. Discuțiile pe tema salariilor la Complexul Energetic Oltenia au intarziat cu o luna de zile. In mod normal ar fi…

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia nu sunt de acord cu inchiderea rapida a grupurilor energetice pe baza de carbune. Liderii de sindicat vor ca procesul de restructurare a companiei sa fie unul etapizat. Cu toate acestea, administrația Complexului Energetic Oltenia a anunțat ca se va funcționa…

- Mina de uraniu de la Crucea va fi inchisa, pentru ca este epuizata, dar minerii de acolo nu vor ramane fara loc de munca, pentru ca in procesul de inchidere este nevoie de forta de munca, asa cum va fi nevoie si la mina care va fi deschisa la Tulghes-Grinties, a declarat marti ministrul Energiei, Virgil…

- Administrația Complexului Energetic Oltenia (CEO) nu susține scaderea varstei de pensionare la companie, la 52 de ani. In acest sens, la Comisia de Munca din Camera Deputaților este in dezbatere un proiect privind modificarea Legii pensiilor, in sensul scaderii varstei de pensionare la salariați din…

- Incep negocierile pentru Actul Adițional la Contractul Colectiv de Munca la Complexul Energetic Oltenia(CEO). Saptamana aceasta debuteaza negocierile intre sindicatele și administrația din companie. Potrivit clauzelor din document, Contractul Colectiv de Munca este negociat anual de catre sindicate…

- Liderii coaliției de guvernare au o ședința extrem de tensionata și incearca sa stinga ”incendiul” iscat ca urmare a desparțirii Ministerului Economiei de cel al Energiei. Astfel, intre Claudiu Nasui și Virgil Popescu este o relație extrem de tensionata, asta pentru ca ministrul USR-PLUS ravnește…