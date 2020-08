Stiri pe aceeasi tema

- Toate Grand Prix-urile de Formula 1 disputate de la reluarea sezonului, la inceputul lui iulie in Austria, au fost cu portile inchise, respectand un protocol sanitar strict. Marele Premiu al Italiei, cu o saptamana inaintea celui al Toscanei, va fi disputat tot cu portile inchise, pe circuitul din Monza.…

- ​Marele Premiu al Toscanei la Formula 1, ce va avea loc în perioada 11-13 septembrie, va fi primul din acest sezon la care publicul va avea acces, au anuntat, sâmbata, responsabilii circuitului italian de la Mugello, care va accepta circa 3.000 de spectatori zilnic, informeaza AFP.Toate…

- Organizatorii Marelui Premiu al Rusiei studiaza posibilitatea sa primeasca in jur de 30.000 de fani in tribunele Parcului Olimpic din Soci, in weekend-ul 25-27 septembrie cand se va desfașura una dintre etapele din Formula 1. Formula 1 a inceput in iulie 2020 fara spectatori in tribune. Prima cursa…

- ​Circuitul Mugello va gasdui pentru prima data un Mare Premiu de Formula 1, în septembrie, informeaza formula 1.com. F1 a adaugat Grand Prix-ul Toscanei si Grand Prix-ul Rusiei (la Soci), în calendarul revizuit pentru 2020.Marele Premiu de pe circuitul Mugello va avea loc în…

- Duminica, 5 iulie, pe circuitul „Red Bull Ring” din Spielberg, s-a desfașurat cursa pentru Marele Premiu al Austriei la automobilism Formula 1, prima etapa a Campionatului Mondial din acest an. Cursa a revenit pilotului finlandez Valtteri Bottas (FOTO), de la echipa germana Mercedes, urmat de monegascul…

- Finlandezul Valtteri Bottas si britanicul Lewis Hamilton au impus din nou suprematia echipei Mercedes in calificarile Marelui Premiu al Austriei de Formula 1, acaparand primele doua locuri de pe grila de start a circuitului Red Bull Ring de la Spielberg, gazda de duminica a primei curse a sezonului…

- Dupa mai multe saptamani de negocieri, Formula 1 a definitivat in cele din urma structura sezonului european al competiției. Așa cum era de așteptat, noul sezon va incepe in 5 iulie cu Marele Premiu al Austriei, iar o saptamana mai tarziu va avea loc o noua cursa tot pe circuitul Red Bull Ring. Ulterior,…