Stiri pe aceeasi tema

- O eruptie vulcanica de proportii s-a produs luni in Papua Noua Guinee, insa nu se cunoaste deocamdata daca aceasta a provocat un tsunami care ar putea ajunge in Japonia, a anuntat agentia nipona de meteorologie, transmite Kyodo.Eruptia produsa in aceasta tara insulara din Oceanul Pacific a fost inregistrata…

- Japonia a anuntat joi ca a invitat, in premiera, Australia la doua exercitii militare comune cu Statele Unite, relateaza Reuters si Kyodo, potrivit Agerpres. Ministrul japonez al apararii, Minoru Kihara, a discutat despre participarea Australiei la cele doua exercitii in cursul unei intrevederi la…

- Luna trecuta, o oferta de preluare de 2 trilioane de yeni (14 miliarde de dolari) pentru Toshiba de catre un consortiu condus de Japan Industrial Partners Inc. s-a incheiat cu succes. Toshiba a mai anuntat ca va convoca o adunare extraordinara a actionarilor pe 22 noiembrie la Tokyo pentru a discuta…

- Conglomeratul japonez Toshiba Corp a anuntat ca se va delista de la Bursa de Valori din Tokyo pe 20 decembrie, punand capat istoriei sale de 74 de ani ca societate publica, deoarece incearca sa se reconstruiasca in urma unei oferte de preluare, scrie publicatia Japan Today. Luna trecuta, o…

- Un senator japonez pro-rus care a facut o vizita la Moscova, o premiera de la inceputul invaziei ruse in Ucraina, și-a pus țara intr-o poziție jenanta, guvernul de la Tokyo criticand aceasta initiativa personala.

- Mai mult de 10% dintre japonezi au varste de peste 80 de ani, o statistica inregistrata pentru prima data, potrivit datelor publicate de guvernul unei tari care se confrunta cu imbatranirea populatiei sale, informeaza AFP. Guvernul de la Tokyo a publicat aceste statistici duminica, in ajunul unei sarbatori…

- O furtuna tropicala in regiunea Tokyo a provocat cele mai importante caderi de precipitatii in ultimii 50 de ani, care au provocat circa 100 de alunecari de teren, au declarat sambata autoritatile nipone, citate de AFP.

- O furtuna tropicala in regiunea Tokyo a provocat cele mai importante caderi de precipitatii in ultimii 50 de ani, care au provocat circa 100 de alunecari de teren, au declarat sambata autoritatile nipone, citate de AFP.Orasul Mobara, in prefectura Chiba, a inregistrat o cantitate de precipitatii…