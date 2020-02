Prima corveta construita de romani a fost livrata Marinei Militare din Pakistan

Prima nava de patrulare construita de muncitori romani, in tara noastra, a fost livrata Fortelor Navale din Pakistan, joi, in cadrul unei ceremonii organizate in Terminalul de Pasageri din Portul Constanta.



Corveta Offshore Patrol Vessel 1900 - ʺPNS YARMOOKʺ, cu o lungime de 91 de metri, a fost construita de societatea olandeza Damen, in Santierul Naval din Galati. Reprezentantii Fortelor Navale din Pakistan au participat la evenimentul de joi, alaturi de reprezentanti ai Fortelor Navale Romane si ai societatii Damen.



Festivitatea a inceput la ora 11:00 si a durat aproximativ…