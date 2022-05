Stiri pe aceeasi tema

- Seful marelui stat-major al SUA, generalul Mark Milley, a discutat telefonic cu omologul sau rus, generalul Valeri Gherasimov, pentru prima oara de la inceputul invaziei Rusiei in Ucraina, a anuntat joi Departamentul american al Apararii.

- Primele incarcaturi din noua transa de ajutor militar american pentru Ucraina au ajuns deja la frontierele tarii pentru a fi predate armatei ucrainene, a indicat luni Pentagonul, relateaza AFP, citat de Agerpres. Saptamana trecuta rusii i-au avertizat in mod formal pe americani sa inceteze inarmarea…

- Primele incarcaturi din noua transa de ajutor militar american pentru Ucraina au ajuns la frontierele tarii pentru a fi predate armatei ucrainene, potrivit Pentagonului, relateaza AFP. La sfarsitul saptamanii trecute, „patru zboruri au sosit din Statele Unite in regiune, cu diverse echipamente”, a declarat…

- Fapt neobisnuit, ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, considerat unul dintre cei mai apropiati oameni ai lui Vladimir Putin, nu a mai aparut in public de aproape doua saptamani. Un alt oficial rus de rang inalt care nu a mai fost vazut public de aproape doua saptamani in contextul razboiului dus…

- Secretarul general al Organizației Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, spune ca razboiul declanșat de Rusia reprezinta un reper important pentru pregatirea și adaptarea statelor membre.La Cartierul General NATO, oficialii vorbesc despre intarirea flancului estic și mobilizarea preventiva a trupelor militare.Alaturi…

- Serviciile de informații ale armatei Ucrainei au declarat marți ca forțele ucrainene au ucis un general rus in apropierea Harkovului, orașul din estul Ucrainei aflat sub asediu. Generalul-maior Vitali Gerasimov ar fi al doilea comandant de rang inalt al Rusiei care a murit in timpul invaziei rusești,…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

