Prima consecință a scandalului de la TNB: Moțiune simplă împotriva ministrului Culturii Uniunea Salvați Romania a depus, astazi, moțiune simpla impotriva ministrului Lucian Romașcanu, ca urmare a refuzului ministrului Culturii de a-l demite de urgența pe directorul interimar al Teatrului Național București. Acesta este considerat „responsabil de implicarea reputatei instituții de cultura in acțiuni repetate de propaganda ruseasca”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de USR. „Domnul Lucian Romașcanu, in loc sa-și asume și sa rezolve o problema punctuala, merge mai departe și ține in brațe un om al propagandei pro-Moscova, pro-Putin, anti-UE, anti-NATO. De aceea, USR a depune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Partidul condus interimar de Catalin Drula a anunțat marți, 29 martie, ca dupa „refuzului ministrului Culturii de a-l demite de urgența pe directorul interimar al Teatrului Național București”, Mihai Rusu, considerat de USR responsabil de „acțiuni repetate de propaganda ruseasca”, formațiunea a depus…

- „Directorul interimar al Teatrului Național București(TNB), Mircea Rusu, trebuie demis astazi.Nu putem accepta ca infrastructura publica de cultura din Romania sa fie folosita pentru a promova propaganda pro Putin, pro Kremlin.Domnul Lucian N. Romascanu , ministrul Culturii, trebuie sa il demita pe…

- Deputatul USR Iulian Bulai, președintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputaților, a transmis luni, 28 martie, pe Facebook, ca daca Lucian Romașcanu nu il va demite pe Mircea Rusu, directorul interimar al Teatrului Național din București, atunci „voi propune conducerii USR inițierea unei moțiuni…

- Actorul Mihai Calin a publicat pe Facebook o fotografie realizata la Teatrul National din Bucuresti in care se vad spectatori care citesc un ziar „antisemit” chiar in fata directorului general interimar al TNB, Mircea Rusu. Minstrul Culturii, Lucian Romașcanu, declarase pentru Libertatea ca nimeni din…

- Conducerea teatrului National Bucuresti (TNB) va dispune o ancheta interna si va depune plangere pentru distribuirea neautorizata a unei publicatii in incinta institutiei, anunta ministrul Culturii, Lucian Romascanu, citat de Agerpres. „In urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la…

- Conducerea teatrului National Bucuresti (TNB) va dispune o ancheta interna si va depune plangere pentru distribuirea neautorizata a unei publicatii in incinta institutiei, anunta ministrul Culturii, Lucian Romascanu. „In urma celor sesizate public privind distribuirea unui ziar la sala Studio a TNB,…

- Ministrul PSD al Culturii, Lucian Romașcanu, a declarat duminica, 27 martie, pentru Libertatea, ca va fi facuta o ancheta dupa ce deputatul USR, Iulian Bulai, a susținut ca la Teatrul Național din București a fost distribuita o „fițuica extremisa” și i-a cerut demisia directorului interimar Mircea Rusu,…

- Deputatul USR Iulian Bulai, presedintele Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa din Camera Deputatilor, ii cere ministrului Culturii, Lucian Romascanu, intr-un comunicat, demiterea directorului interimar al Teatrului National Bucuresti. Solicitarea vine in contextul in care,…