Stiri pe aceeasi tema

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, co...

- Timișoara, Brașov și Constanța sunt și capitalele județelor cu cel mai mare aport la produsul intern brut (PIB) al Romaniei. Potrivit statisticilor aferente anului 2018, județul Timiș a contribuit cu aproape 46 miliarde lei la PIB-ul Romaniei, Clujul – cu 45 miliarde lei, Constanța – cu 42 miliarde…

- Conferințele PACTUL PENTRU MUNCA, organizate de catre Confederatia Nationala pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Federatia Patronala Petrol si Gaze – FPPG, in parteneriat strategic cu CONCORDIA, continua si in 2020. Daca, anul trecut, dezbaterile au avut loc in București, Iași și Cluj-Napoca, anul…

- Iata mesajul postat pe Facebook de Prof. Virgil Paunescu de la ONCOGEN Timisoara: Experiența mea dupa ce m-am vaccinat impotriva Covid-19: Vaccinul funcționeaza. "In luna Ianuarie a acestui an, am luat hotararea de a ne implica in dezvoltarea unui vaccin anti-Covid-19.Ca medic imunolog, aveam in vedere,…

- Starcom Media a realizat un top al celor mai urmarite conturi din social media din zona de divertisment, in martie, prima luna de carantina. Topul analizeaza prezenta celor mai urmarite conturi pe cele trei mari platforme din online – Facebook, Instagram si Youtube – dar si anvergura canalului si engagement-ul…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, va susține astazi, la ora 13.00, o conferința de presa la Palatul Victoria. Conferința de presa va fi transmisa live pe platformele Facebook și YouTube ale Guvernului, iar imaginile video vor fi difuzate presei in direct prin sistemul unic de distribuție al Administrației…

- "Cand se va incheia situația de urgența coronavirus, faceți o fapta buna pentru restul anului 2020. Petreceți-va vacanța in Romania, mancați in restaurante din Romania. Dormiți in hoteluri din Romania. Vizitați locurile turistice din Romania. Cumparați produse Romanesti in magazinele Romanesti.…