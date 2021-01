K-lu a lansat un nou videoclip: „Am învățat că, atunci când se schimbă ritmul, trebuie să schimbi și tu balansul“

Noul single lansat de K-lu poartă numele de „Skank in the air” și are parte de un videoclip „meseriaș” care pune în valoare sound-urile specifice amestecate… [citeste mai departe]