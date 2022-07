Stiri pe aceeasi tema

- Prima condamnare din scandalul angajarilor ilegale de la Scoala Populara de Arte "Titel Popovici" din Iasi. Referentul economic al institutiei, Mihaela Cucorada, a fost condamnata la un an de inchisoare cu amanare si o perioada de supraveghere de doi ani, pentru ca a eliberat o adeverinta falsa de vechime…

- DNA anunta trimiterea in judecata a mai multor persoane care au avut functii de conducere in cadrul Administratiei Bazinale de Apa Mures, sub acuzatia de abuz in serviciu in legatura cu angajarea ilegala unui director. Cauza a fost deschisa ca urmare a unei anchete a Recorder.

- Presedintele Consiliului Județean Iasi, Costel Alexe, a fost trimis in judecata in dosarul detașarii lui Vlad Baba ca manager al Școlii Populare de Arte „Titel Popovici” Iași, la cateva ore dupa ce l-a angajat consilier.

- Un tribunal din Sofia a decis extradarea Elenei Udrea Elena Udrea. Foto: Arhiva. Fostul ministru al turismului Elena Udrea va fi adusa în țara din Bulgaria dupa ce un tribunal de la Sofia a decis extradarea ei. Magistrații bulgari au precizat în comunicat ca nu exista dovezi ca drepturile…

- Funia pare sa se "stranga in jurul gatului" directorului Scolii de Arte, Vlad Baba. Patru angajati ai institutiei au semnat acorduri de recunoastere a vinovatiei cu procurorii. Este vorba de sefa Serviciului Artistic, Andreea-Elena Popovici, un muncitor, Ilie Vintzi, referentul economic Mihaela Cucorada…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Iași o acuza de inșelaciune, instigare la fals material și uz de fals pe Lacramioara Ursu, consilier județean PSD, anunța presa locala. Rechizitoriul a fost trimis luni la Judecatoria Iași. Presa locala a scris inca din 2020 de studiile Lacramioarei Ursu, aleasa in…

- Lacramioara Ursu, consilier județean PSD, este acuzata de Parchetul de pe langa Judecatoria Iași de inșelaciune, instigare la fals material și uz de fals, scrie Reporter Iași . Rechizitoriul a fost trimis luni la Judecatoria Iași. Presa locala a scris inca din 2020 despre studiile Lacramioarei Ursu,…

- Aceeasi calitate au primit-o seful Serviciului de Resurse Umane de la CJ si directorul Scolii Populare de Arte, in dosarul detasarii ultimului de la cabinetul presedintelui CJ, unde fusese angajat in aceeasi zi, la conducerea scolii. Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul…