O instanța din Germania a condamnat o femeie, care a fugit in 2014 pentru a se alatura gruparii Statul Islamic, la zece ani de inchisoare sub acuzația ca a permis ca o fetița „sclava” Yazidi de 5 ani sa moara de sete, potrivit Deutsche Welle. Hotararea de luni a instanței din Munchen reprezinta prima condamnare de oriunde din lume in legatura cu persecutarea comunitații yazidi de catre gruparea terorista ISIS, dupa cum noteaza Deutsche Welle . Instanța a gasit-o pe Jennifer W. – cea supranumita și „mireasa ISIS”, vinovata de „doua crime impotriva umanitații sub forma de sclavie”, precum și pentru…