CARAȘ-SEVERIN – In orașul Baile Herculane a avut loc Campionatul Național de Powerlifting, competiție care s-a desfașurat in sala de sport „Alexandru Duicu”! Powerliftingul este un sport in care se incearca ridicarea unei greutați maxime in trei stiluri diferite, respectiv genuflexiuni, impins din culcat și indreptari. Sportivii beneficiaza de trei incercari in fiecare stil de ridicare. Concursul se desfașoara in general pe categorii de varsta și greutate și este caștigat de sportivul care obține cumulat cel mai mare total, in calcul fiind luata in considerare doar repetarea maximala pentru fiecare…