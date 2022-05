Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a prezidat, astazi, reuniunea extraordinara a Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului National de Redresare si Rezilienta, dedicata pregatirii demersurilor pentru depunerea primei cereri de plata la Comisia Europeana, pana la 31 mai.

- Numarul posturilor din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene va creste cu 30%, pana la 1.943 persoane, pentru gestionarea celor 96 de miliarde de euro fonduri europene, a anuntat, luni, ministrul de resort, Marcel Bolos, in cadrul briefingului de la finalul sedintei de Guvern. „Daca…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat luni, 23 mai, in debutul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba mai multe hotarari care sa permita transmiterea primei cereri de finantare de la Comisia Europeana, in cadrul Planului de Redresare si Rezilienta, pentru suma de 3 miliarde de euro. „Asiguram practic,…

- Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este foarte granulat si se implementeaza cu destul de mare greutate, din cauza numarului mare de jaloane si tinte, peste 500, pe care le avem indeplinit, a declarat, luni, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, informeaza…

- Romania trebuie sa depuna prima cerere de plata in PNRR, in valoare de 3 miliarde de euro. Anunțul a fost facut, duminica, de ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. „Suntem in plin proces de pregatire a primei cereri de plata, pe care Romania o poate pune pana la sfarsitul lunii…

- Anunțul a fost facut de premierul Nicolae Ciuca in vizita de joi de la Alba Iulia. Acesta a declarat ca vestea i-a dat-o ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, potrivit HotNews.ro. Marcel Boloș se afla in aceste zile la Bruxelles, trimis special de premier pe tema pachetului…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos (foto), va clarifica in aceasta saptamana, la Bruxelles, mai multe aspecte legate de apelurile de proiecte care vor fi lansate in urmatoarea perioada, in valoare de peste 13,8 miliarde de euro, despre care oficialul afirma ca reprezinta cea…

- Romania ar trebui sa atraga anul acesta 6 miliarde de euro din PNRR in contul de la Banca Naționala, a precizat miercuri, Dan Vilceanu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Acesta a spus ca Romania ar trebui sa atinga 24 de jaloane pana la finalul lunii martie și ca nu crede ca vor fi probleme.