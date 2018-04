Stiri pe aceeasi tema

- O controversata centrala nucleara plutitoare rusa a fost scoasa intr-o prima calatorie pe apa. Centrala plutitoare - Akademik Lomonosov - a fost scoasa sambata din santierul naval Sankt Petersburg, unde a fost construita.

- Rusia, asemenea unei termite, submineaza toate organizațiile și comisiile internaționale din care face parte, deoarece folosește mecanismele lor pentru a-și atinge propriile scopuri, scrie editorialistul Bloomberg, Eli Lake. Potrivit jurnalistului, pentru a opri „putregaiul provocat de Rusia din interior”,…

- Unitatea 2 a centralei nucleare Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National (SEN) in aceasta dimineata „ca urmare a aparitiei unei disfunctionalitati la un sistem electric de proces, partea clasica, nu cea nucleara a centralei”, a anuntat Nuclearelectrica. Unitatea…

- Cartea ''Russia and the Former Soviet Space. Instrumentalizing Security, Legitimizing Intervention'', editata de cercetatorii Vasile Rotaru si Miruna Troncota si aparuta la Editura Cambridge Scholars Publishing, a fost lansata marti, la Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative…

- Noua prioritate a NATO este crearea unei "zone militare Schengen" in Europa, mutare menita sa accelereze desfasurarea trupelor in apropierea granitelor Rusiei, a declarat luni adjunctul ministrului rus al Apararii, generalul Alexander Fomin, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Scopul antrenamentelor fizice este consumul de energie, insa Eco Gym, un proiect experimental de sala de fitness green a gasit o modalitate de a genera energie, potrivit World Economic Forum. Viziunea din spatele centrului de fitness situat in Rochester, New York, este reprezentata de o…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a Rusiei a primit de la Stafful electoral al candidatului prezidențial Vladimir Putin declarația cu privire la refuzul timpului de antena gratuit pentru dezbateri pe canalele naționale. Organizațiile de radiodifuziune au fost deja notificate in aceasta privința. Anunțul…

- Doua localitati din judetul Botosani erau nealimentate, vineri dimineata, cu energie electrica, ca urmare a unor avarii aparute la retelele electrice pe fondul conditiilor meteo nefavorabile.