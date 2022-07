Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile salariale dintre SAS si pilotii sai s-au prabusit luni, declansand o greva care se adauga la haosul calatoriilor in toata Europa, pe masura ce sezonul de varf de calatorie de vara trece la viteza maxima. Directorul general Anko van der Werff a declarat ca greva a accelerat decizia sa de a…

- La Doicești a avut loc o Dezbatere publica privind realizarea primei centrale nucleare de mici dimensiuni din lume pe amplasamentul fostei Termocentrale Doicești,evenimentul a fost gazduit de Caminul Cultural. Au fost prezenți: directorul general al Nuclearelectrica Cosmin Ghița, Teofil Mureșan ,presedinte…

- Directorul general al Ryanair Group, Michael O'Leary, a declarat marti ca rezervarile la cea mai mare companie aeriana din Europa cu buget redus sunt in urcare si ca se asteapta ca tarifele din vara sa fie cu 7% - 9% mai mari fata de cele anterioare pandemiei de Covid-19, transmite Reuters, preluat…

- In plina criza energetica, Romania face un pas important in domeniul construcției de centrale nucleare. Șase noi reactoare de mici dimensiuni, de fabricație americana, vor fi amplasate la Doicești, in Dambovița.

- Registrul Auto Roman a lansat un serviciu de verificare tehnica RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Șoferii care vor sa își cumpere o mașina la mâna a doua au la dispozitie un serviciu de verificare tehnica lansat de Registrul Auto Român. Pachetul se numește "RAR…

- „Pentru romani, este un obiectiv esential, in demersul de a obtine independenta de aprovizionare fata de gazul rusesc, a declarat Prim-ministrul. Guvernul incurajeaza investitiile in sectorul energetic, iar tara noastra se numara printre statele europene care isi pot gestiona in buna masura cantitatea…

- Prof. Mircea Cosea considera benefice masurile luate pentru economie Mircea Coșea. Foto: Arhiva Agerpres. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Autoritațile din România sunt preocupate de creșterea record a inflației. Fenomenul se manifesta însa în toate țarile, inclusiv…

- "Masurile de sprijin vor duce la o creștere a cheltuielilor publice" Profesorul universitar Petrișor Peiu. Foto: https://www.facebook.com/petrisor.peiu Pachetul de masuri economice și sociale anunțat de coaliția de guvernare își propune sa previna efectele crizei energetice și sa compenseze…