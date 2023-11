Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a invins echipa maghiara Fatum Nyiregyhaza, cu scorul de 3-1 ((25-20, 25-18, 17-25, 25-18), miercuri, la Sala Apollo din Capitala, in prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin.''Tigroaicele'' au obtinut victoria dupa o ora si 38 de minute, conform…

- Cele 54 de instituții municipale din sfera sociala și medicala din capitala sint pregatite in proporție de 100% pentru a primi agentul termic. Iar conectarea la sursa centralizata de caldura va avea loc odata cu schimbarea valorilor termice ale aerului Potrivit Marinei Buga, șef adjunct al Direcției…

- Prețul solicitat pe metru patrat pentru apartamentele noi de vanzare a crescut cu 9% in luna octombrie a.c, fața de aceeași luna a anului anterior, in timp ce prețul apartamentelor vechi a crescut, in medie, cu 7%, conform celor mai recente date de pe platforma de imobiliare Storia. Important de precizat:…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan a reactionat, sambata, la o postare a fostului primar Gabriela Firea, care scria ca Agentia de rating Fitch a stabilit ratingul Capitalei la BBB- stabil, asa cum a fost intre 2016 si 2020 in mandatul ei de primar general. Ea preciza ca nu este o reusita a primarului general…

- O casa dintr-o comunitate rroma a fost adusa, in premiera, la Muzeul Satului din Capitala. Locuința provine din satul Calbor, in Tara Fagarașului, iar salvarea ei scoate la lumina povestea celui care a locuit-o.

- ISU Arad precizeaza, referitor la intervenția de la Fiscut de vineri seara, ca echipajul de pompieri nu a fost atacat cu cuțitul de catre proprietarul... The post ISU Arad: Echipajul nostru nu a fost atacat de proprietarul locuinței, la intervenția de la Fiscut appeared first on Special Arad · ultimele…

- Echipa TVR a fost agresata in aceasta dimineața alaturi de alți jurnaliști, in fața unui azil din Capitala. Potrivit unor surse, proprietarul cladirii in care funcționeaza azilul este cel care a reacționat atunci cand televiziunile au ajuns acolo sa filmeze, impreuna cu

- Justiția olandeza a decis ca barbatul, suspectat ca a ucis o pe fata și i-a ascuns trupul in lada canapelei, sa fie predat Romaniei. Hotararea Tribunalului Amsterdam este definitiva. Acum urmeaza procedura de predare a lui Șerbuc Ilie Marcel, procedura gestionata de Poliția Romana. Se estimeaza ca inculpatul…