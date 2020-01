Prima Casa: cat de relevant a ramas programul in 2020? Dezvoltatorii imobiliari inca spera la majorarea plafonului

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea cu 20% a salariilor personalului din cadrul Autoritatii Navale Romane și a personalul din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier va fi analizata de CCR pe 12 februarie, au stabilit judecatorii constituționali, dupa ce proiectul de lege de modificare a legii…

- Seful Executivului, Ludovic Orban, a declarat luni ca liberalii doresc o majorare a alocatiilor copiilor, insa cu conditia ca aceasta sa fie sustenabila, iar in momentul de fata nu sunt prevazute sume de bani pentru a sustine cresterea, scrie Agerpres.Nu ai prevazute aceste sume de bani pentru a sustine…

- Investitiile Hidroelectrica ar fi fost blocate în acest an, din cauza prevederilor din OUG 114/2018 privind creșterea salariului minim în constructii, susține Bogdan Badea, directorul general al companiei. Majorarea salariului minim în construcții la 3.000 lei a dus la creșterea costurilor…

- Premierul Ludovic Orban adopta tactica PSD a cresterii bazate pe stimularea consumului. Intrebat miercuri seara de unde se vor atrage bani la buget dupa eliminarea supraaccizei, Orban a afirmat ca mizeaza pe cresterea consumului, care sa duca la cresterea colectarii."Am convingerea ca, odata…

- Asociatia Dezvoltatorilor Imobiliari din Romania - URBANIS (ADIR) au cerut autoritatilor sa majoreze plafonul de achizitie a locuintelor ce pot fi luate prin programul Prima Casa. Proiectul se afla in prezent la Camera Deputatilor.

- In ciuda raportului publicat de Comisia Europeana, noul ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat ca majorarea pensiilor se va face incepand din luna septembrie 2020, așa cum este prevazut in lege.

- Consiliul Local al orasului Zlatna, judetul Alba intrunit in sedinta publica extraordinara a aprobat majorarea taxei de salubrizare de la 4 lei / persoana / luna la 6 lei / persoana / luna. Printr-o adresa inregistrata la Primaria orasului Zlatna societatea S.C. A&B SALUBRIS S.R.L. a informat ca va…

- Salariile brute in randul companiilor private au crescut in medie cu 9,4% in acest an, potrivit studiului salarial PayWell 2019 realizat de PwC Romania. Majorarea salariala raportata pentru 2019 depașește nivelul de 4,6%, estimat pentru acest an de catre companiile respondente in ediția anterioara.…