- Duminica, 7 iulie 2024, Parohia „Sfinții Trei Ierarhi” și „Sfinții Romani” din Bacau a gazduit Hramul de Vara, un eveniment religios deosebit de important pentru comunitatea locala. Ceremonia a fost marcata de savarșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii de catre Inaltpreasfințitul Parinte Ioachim,…

- Piața Tricolorului a fost, ieri, locul de intalnire pentru mii de bacauani care s-au adunat cu entuziasm sa urmareasca meciul de fotbal dintre Romania și Olanda. Deși rezultatul final nu a fost cel așteptat, atmosfera a fost electrizanta, demonstrand spiritul și susținerea necondiționata a suporterilor…

- Ediția a XVI-a a omagiului adus Binecredinciosului Voievod Ștefan cel Mare și Sfant s-a desfașurat la Buhuși, cu incepere de luni, 1 iulie 2024, sub binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului. Evenimentul a debutat la ora 18:00, in fața Monumentului lui…

- Bazele militare americane din Europa au fost puse intr-o stare de alerta sporita in weekend, in contextul intensificarii amenințarilor de securitate. Instalatiile au cerut vigilența crescuta in randul membrilor comunitații militare. La sediul Comandamentului European al SUA din Stuttgart, garnizoana…

- Fostul fundaș central al FCM Bacau a parafat unica victorie a „tricolorilor” in fața „Portocalei Mecanice”: 1-0 in octombrie 2007, in preminariile Campionatului European. Revenit din Germania, unde a asistat la partidele Romaniei cu Belgia și Slovacia, Goe estimeaza la 40 la suta șansele noastre de…

- In luna martie 2024, județul Bacau a inregistrat un numar de 8 noi societați comerciale cu participare straina, reprezentand 1,35% din totalul inregistrarilor la nivel național. Acest rezultat plaseaza județul pe locul 10 in ierarhia județelor din Romania. Pe primele locuri in acest clasament se situeaza…

- Inaltpresfințitul (IPS) Parinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacaului, a binecuvantat, sambata, 18 mai, lucrarile de reabilitare a ansamblului ecleziastic de la Chiticeni (comuna Secuieni), finalizate recent. Prin aceste lucrari au fost restaurate Biserica „Sfantul Dimitrie, izvoratorul de Mir”…

- Cunoscutul colecționar și artist plastic oneștean, ing. Dorel Balaița, ne surprinde cu o noua carte scoasa sub auspicii Editurii karta.ro: „Jetoane ale vechilor fabrici de sticla din Romania”. Dorel Balaița este un pasionat colecționar de jetoane, documente exonumismatice care aduc marturii despre entitați…