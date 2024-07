Prima carne artificială aprobată în Europa pentru… animale de companie! Marea Britanie va deveni prima tara din Europa unde se va vinde carne artificiala, dupa ce autoritațile de reglementare au dat unda verde unui start-up local sa produca carne de pui din celule cultivate in laborator, care va fi destinata animalelor de companie, transmite Bloomberg. Odata cu obtinerea aprobarilor necesare, start-up-ul Meatly a anunțat ca […] The post Prima carne artificiala aprobata in Europa pentru… animale de companie! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

