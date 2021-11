"Prima caravană naţională dedicată educaţiei despre sănătatea publică" "Prima caravana nationala dedicata educatiei despre sanatatea publica" Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Pentru a stimula din nou ritmul vaccinarii anti-COVID-19, a fost lansata prima caravana nationala dedicata educatiei despre sanatatea publica, în context pandemic, denumita "Oameni ca mine". Reporterul Adriana Turea transmite ca 25 de companii private s-au implicat alaturi de Comitetul National de Coordonare a Imunizarii pentru a sustine evenimente de informare privind vaccinarea, care au început la… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana vaccinarii “Oameni ca mine” pornește astazi prin țara. Startul este dat in București, la Universitatea Naționala de Aparare „Carol I”, de unde va pleca apoi spre Craiova, Slatina și Pitești. CITEȘTE ȘI: Șofer drogat, urmarit de polițiști și oprit cu focuri de arma in Curtea de Argeș Prima caravana…

- Startul este dat in București, la Universitatea Naționala de Aparare „Carol I”, de unde va pleca apoi spre Craiova, Slatina și Pitești. Prima caravana dedicata educației despre sanatatea publica in context pandemic, organizata și susținuta de mediul privat din Romania, pleaca astazi din București…

- Prima caravana care iși propune sa le explice oamenilor de ce este important sa te vaccinezi impotriva COVID va pleca joi din București și va ajunge in perioada urmatoare la Craiova, Slatina si Pitesti. Campania de informare este organizata și susținuta de companii private din Romania, potrivit Agerpres.…

- Prima caravana dedicata educatiei despre sanatatea publica in context pandemic organizata si sustinuta de mediul privat din Romania pleaca din Bucuresti joi si va ajunge la Craiova, Slatina si Pitesti.

- Prima caravana dedicata educatiei despre sanatatea publica in context pandemic organizata si sustinuta de mediul privat din Romania pleaca din Bucuresti joi si va ajunge la Craiova, Slatina si Pitesti. Orice persoana care are nelamuriri, intrebari despre vaccinare si doreste sa se informeze…

- Peste 33.000 de persoane s-au vaccinat impotriva COVID-19 la maratonul vaccinarii din București, care a inceput vineri și s-a incheiat luni, la ora 8.00. Vaccinarea in Capitala, de la debutul maratonului pana la 25 octombrie, ora 8.00, conform Comitetului de coordonare a vaccinarii: Cate persoane s-au…

- Nicolae Ciuca este premierul desemnat al Romaniei. Decizia a fost luata joi, 21 octombrie, de catre președintele Klaus Iohannis, dupa incheierea consultarilor pe care le-a avut la Cotroceni cu partidele parlamentare. „Generalul Deșertului” a fost propunerea PNL pentru funcția de prim-ministru. Nicolae…

- Deschiderea anului universitar si de instruire in institutiile de invatamant superior militar, respectiv in institutiile de formare continuaPeste 4.800 de studenti, dintre care 1.190 in anul I, vor incepe luni, 4 octombrie, cursurile la programele de studii universitare in cele sase institutii de invatamant…