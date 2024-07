Prima capră cu titlu regal O capra Golden Guernsey de opt ani a fost innobilata de Regele și Regina Angliei. Spalata cu șampon și prezentata intr-o ceremonie speciala cuplului regal, este prima capra cu titlu regal, rasa urmand a fi recunoscuta de acum in intreaga lume drept Royal Golden Guernseys Proprietarul, Joe Corr, un copil de 9 ani, l-a ajutat la ceremonial și impreuna regele a pus un clopoțel in jurul gatului caprei. Inainte de innobilare, capra a fost spalata cu șampon de baiat. Joe a declarat pentru Sky News ca nu va uita niciodata experiența, evocand momentul spalarii caprei cu șampon Head & Shoulders, pentru… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

