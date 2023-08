Stiri pe aceeasi tema

- De la 1 septembrie nu se vor mai putea inchiria trotinete electrice la Paris, care va deveni astfel prima capitala europeana ce va interzice acest serviciu catre populație, a informat, duminica, postul de televiziune RTBF.Primaria capitalei Franței a anunțat ca nu intenționeaza sa reinnoiasca contractele…

- Un cetatean roman a fost preluat din Niger cu unul dintre zborurile de evacuare organizate de catre autoritatile franceze si a ajuns in siguranta la Paris, a informat, miercuri, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- 23 de morți și 399 de persoane grav ranite, acesta este bilanțul accidentelor provocate de conducatorii trotinetelor electrice in ultimii cinci ani (2018-2023), arata o statistica a Ministerului de Interne. Cele mai multe de accidente produse de trotinete au avut loc in Capitala – 1618 accidente, un…

- Parada militara prilejuita de Ziua Naționala a Franței s-a desfașurat vineri dimineața la Paris, pe Champs-Elysees. RFI relateaza ca invitatul de onoare din acest an, primul ministru indian Narendra Modi, a asistat impreuna cu președintele Emmanel Macron la parada, dupa ce oaspetele indian primise cea…

- Parisul declara razboi masinilor mari. Ca sa reduca poluarea, consilierii din capitala Frantei au decis ca taxele de parcare pentru vehiculele de teren sa fie mai mari incepand de anul viitor. Asta dupa ce numarul SUV-urilor a crescut cu 60% in ultimii patru ani. Scapa de plata proprietarii masinilor…

- Premierul britanic Rishi Sunak a reamintit, sambata, ca Regatul Unit a semnat conventia ce interzice producerea si utilizarea munitiilor cu dispersie, dupa ce vineri SUA si-au anuntat intentia de a livra acest tip de arme Ucrainei, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- Președintele Federației Ruse de Lupte Mikhail Mamiashvili a declarat ca delegația țarii ar trebui sa mearga la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 in tancuri, daca va fi obligata sa concureze ca o echipa de refugiați.Posibilitatea ca Rusia sa se prezinte cu condiții similare cu cele ale echipei olimpice…

- In Bucuresti vor fi amplasate doua statii solare de incarcare a bicicletelor si trotinetelor electrice, in zona statiei de metrou Izvor si in incinta campusului Facultatii de Inginerie a Instalatiilor, informeaza ALPAB.