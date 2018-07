Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 23 iulie, este ultima zi pentru depunerea candidaturilor, la Ministerul Justiției, pentru a intra in concursul pentru ocuparea funcției de procuror-șef al DNA. Primul procuror care și-a depus candidatura este Florentina Mirica.Florentina Mirica este un procuror extrem de apropiat de Laura Codruța…

