Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anuntat luni, in pofida apelurilor din partea Occidentului, ca isi va continua exercitiile militare in apropiere de Taiwan, in semn de protest fata de vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA, Nancy Pelosi, in insula revendicata de Beijing, relateaza AFP si Reuters.

- Administratia de la Beijing a anuntat, vineri, suspendarea cooperarii cu Statele Unite in anumite domenii, ca reactie la vizita efectuata in Taiwan de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor de la Washington, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Oficialii administrației Biden avertizeaza China sa nu ia masuri de escaladare pe fondul eventualei vizite a președintelui Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, in Taiwan, subliniind ca aceasta nu ar marca o schimbare in politica externa americana, relateaza CNN.

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a avertizat joi, 28 iulie, pe omologul sau american Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, „sa nu se joace cu focul” in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila…

- Presedintele american Joe Biden si omologul sau chinez Xi Jinping au discutat joi la telefon mai bine de doua ore despre tensiunile dintre cele doua tari. Presedintele chinez l-a avertizat pe liderul de la Casa Alba "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul…

- Presedintele chinez, Xi Jinping, l-a avertizat joi pe omologul sau american, Joe Biden, in cadrul celei de-a cincea convorbiri telefonice pe care au avut-o, "sa nu se joace cu focul" in privinta Taiwanului, relateaza media chineze, in contextul avertismentelor Beijingului privind o posibila vizita…

- Razboiul din Ucraina și tensiunile din Taiwan vor fi subiectele conversației telefonice așteptate din aceasta saptamina intre președintele american Joe Biden și liderul chinez Xi Jinping. Acest lucru a fost declarat de reprezentantul șef al Consiliului de Securitate Naționala de la Casa Alba, John Kirby,…

- Zvonul ca presedintele Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, ar face o calatorie in Taiwan a infuriat China si a lasat Casa Alba cu o serioasa problema geopolitica, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…