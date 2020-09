Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc urmeaza pe 3 octombrie sa faca prima sa calatorie in afara Romei de la izbucnirea pandemiei de COVID-19. Sfantul Parinte va vizita orasul italian Assisi, unde va semna o noua enciclica, potrivit unui comunicat de presa al Vaticanului, citat de Reuters.

- Înca nu a fost facut anunțul oficial, dar toate calatoriile și vizitele Papei Francisc au fost amânate pâna în 2022, în așteptarea vaccinului. Între timp, Suveranul Pontif lucreaza de la Casa "Santa Marta", unde întâlnește diferite persoane și,…

- Declanșarea pandemiei COVID-19, similar celorlalte epidemii care au marcat secolul XXI, are consecințe economice, sociale și financiare neașteptate, dar poate reprezenta și o buna ocazie pentru luarea de masuri care sa poziționeze mai bine România în fața unor astfel de șocuri externe, se…

- ”Rugaciunea lui Moise” a fost in centrul celei de-a șaptea cateheze despre rugaciune prezentata de papa Francisc la audiența generala de miercuri, 17 iunie 2020. Audiența a fost transmisa in streaming și s-a desfașurat in biblioteca Palatului Apostolic din Cetatea Vaticanului. Papa a spus ca Moise a…

- Papa Francisc a condamnat exploatarea copiilor prin munca, intensificata in timpul pandemiei de COVID-19, cu prilejul Audientei generale de miercuri, care a avut loc in biblioteca Palatului Apostolic, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Papa a reamintit ca vineri 12 iunie se sarbatoreste Ziua…